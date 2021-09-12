ninaparamonova

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Основные направления:
Разработка логотипа
Разработка фирменных элементов (брендбук)
Дизайн полиграфии
Презентации
Дизайн и анимация баннеров для сайта
Программы используемые в работе:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe After Effects
CorelDraw
Контакты
Телефон +375 (25) 737 6010
Email [email protected]
Viber +375 (25) 737 6010
Telegram @Ninalina_17
Немного о себе
Меня зовут Нина Парамонова. По первому образованию - экономист, 10 лет работала в коммерческих организациях, в основном розничная торговля. За это время прошла путь от продавца до специалиста по маркетингу, где и заинтересовалась графическим дизайном. Все свои умения и навыки работы в графических редакторах освоила самостоятельно. В 2020 поступила в БГУ на специальность "Web-дизайн и компьютерная графика", за первый из двух курсов обучения имею наивысший средний бал.
Готова с головой погрузиться в интересные проекты, при этом не забывая про сроки и заданные первоначальные задачи и цели проекта.
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