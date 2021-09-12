ninaparamonova

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Основные направления:

Разработка логотипа

Разработка фирменных элементов (брендбук)

Дизайн полиграфии

Презентации

Дизайн и анимация баннеров для сайта

Программы используемые в работе:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe After Effects

CorelDraw

Контакты

Телефон +375 (25) 737 6010

Email [email protected]

Viber +375 (25) 737 6010

Telegram @Ninalina_17

Немного о себе

Меня зовут Нина Парамонова. По первому образованию - экономист, 10 лет работала в коммерческих организациях, в основном розничная торговля. За это время прошла путь от продавца до специалиста по маркетингу, где и заинтересовалась графическим дизайном. Все свои умения и навыки работы в графических редакторах освоила самостоятельно. В 2020 поступила в БГУ на специальность "Web-дизайн и компьютерная графика", за первый из двух курсов обучения имею наивысший средний бал.

Готова с головой погрузиться в интересные проекты, при этом не забывая про сроки и заданные первоначальные задачи и цели проекта.