ninavolodi

Тематика: медицина и здоровье Размер статьи от 1000 до 2000 знаков Необходимо сделать рерайт медицинских статей. С сухого медицинского языка, на простой человеческий (для людей, а не докторов).
Рерайтинг45 заявок
Закрыт
5 лет назад
Тематика: медицина и здоровье Размер статьи от 1000 до 2000 знаков Необходимо сделать рерайт медицинских статей. С сухого медицинского языка, на простой человеческий (для людей, а не докторов).
Предоставлю исходники статей на английском языке. Необходимо сделать перевод на русский язык. Оставляйте контактные данные для связи. Тематика статей: здоровье, карьера, семья, дом, развлечения.
Необходимо создать корпоративный сайт с каталогом товаров (без корзины покупок) Требования к CMS: Opencart или Modx Дизайн: Будет готовый шаблон (на данный момент в поисках подходящего шаблона) ...
Нужно установить и настроить шаблон Joomla на сайте
Необходимо скачать лэндинг и настроить форму обратной связи.