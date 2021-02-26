ищу работу редактора, корректора, журналиста, копирайтера, дизайнера, ретушера, верстальщика

Резюме

Кандидат на должность: Литературный редактор

Фамилия: Муравицкая

Имя: Нина

Отчество: Александровна

Дата рождения: 3.08.1976

Знание иностранных яз.: французский

Контактный тел.: (097)55-38-220

Образование: базовое - факультет издательского дела и редактирования (Украинская академия печати, красный диплом)

дополнительное - Графический дизайн (Компьютерная академия ШАГ)

Место работы: старший редактор Издательства Львовской коммерческой академии

Опыт работы: стаж в области редактирования - более 10 лет. В данное время сотрудничаю с религиозным издательством, глянцевым молодежным журналом, киевским бюро переводов. Работаю на украинском и русском языках.

Есть опыт сотрудничества с изданиями в качестве журналиста, писала на темы культуры и шоу-бизнеса (газеты "Высокий Замок", "Теленеделя")

В сфере дизайна основные направления: обработка фото (ретушь), верстка, создание презентаций, коллажей

E-mail: [email protected]