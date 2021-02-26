Резюме
Кандидат на должность: Литературный редактор
Фамилия: Муравицкая
Имя: Нина
Отчество: Александровна
Дата рождения: 3.08.1976
Знание иностранных яз.: французский
Контактный тел.: (097)55-38-220
Образование: базовое - факультет издательского дела и редактирования (Украинская академия печати, красный диплом)
дополнительное - Графический дизайн (Компьютерная академия ШАГ)
Место работы: старший редактор Издательства Львовской коммерческой академии
Опыт работы: стаж в области редактирования - более 10 лет. В данное время сотрудничаю с религиозным издательством, глянцевым молодежным журналом, киевским бюро переводов. Работаю на украинском и русском языках.
Есть опыт сотрудничества с изданиями в качестве журналиста, писала на темы культуры и шоу-бизнеса (газеты "Высокий Замок", "Теленеделя")
В сфере дизайна основные направления: обработка фото (ретушь), верстка, создание презентаций, коллажей
E-mail: [email protected]