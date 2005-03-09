Переводчик технических и общественно-политических текстов.

Направления:

английский- русский, русский-английский;

французский-русский

Языки:

английский (свободно)

французский (свободно)

татарский (разговорный)

Образование:

2005-2010 - Удмуртский Государственный Университет (г. Ижевск), факультет «Институт иностранных языков и литературы»

Специальность - Лингвист. Переводчик (английский, французский языки).

Диплом с отличием

1995-2005 - "Гимназия №76" (г. Набережные Челны, Татарстан) с углубленным изучением английского языка (является участником Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почета» как одна из лучших школ Российской Федерации http://school76.nabchelny.ru/school76/znakomtes_gimnaziia_76/2005-03-09/o_gimnazii).

Окончила с серебряной медалью

Опыт работы:

Сентябрь-октябрь 2009 - ОАО «Ижевский завод пластмасс», г. Ижевск.

Деятельность: перевод текстов технической направленности (переводческая практика)

Июль 2009 – август 2009 - Международный волонтерский лагерь (Франция).

Деятельность: практика языков, организация и проведение мероприятий по ознакомлению местного населения с культурой России.

Сентябрь-октябрь 2008 ОАО «Ува-молоко» (ООО «Торговая группа «Милково»), г. Ижевск.

Деятельность: перевод технической документации в рамках производственной практики.

Дополнительные навыки:

уверенный ПК пользователь (Trados, MS Word, MS Excel, Power Point, Photoshop, Open Office, Internet)