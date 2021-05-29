ninellegacko

Начинающая актриса озвучки и sound designer

 Закончила журфак МГУ по специальности "Радиожурналистика". Обучение включало в себя не только работу в классических жанрах, таких как интервью, vox-pop, репортаж, прямое включение, но и дикторство, а также создание аудиоспектаклей;

 Я - музыкант, поэтому специализировалась главным образом на музыкальных интервью. У меня была своя передача "Intermuz" на студенческом радио, в рамках которой я регулярно брала интервью у музыкантов факультета и не только. Самым известным гостем моей передачи стал музыкант и радиоведущий Александр Пушной;

Я также имею опыт работы соведущей в эфире передачи "Курортное караоке" на радио "Маяк", в которой я принимала участие вместе с Александром Пушным и Петром Фадеевым;

六Моя дипломная работа - творческий проект в жанре Литературных чтений. В рамках проекта я использовала голосовой грим для того, чтобы озвучить притчу из книги Карлоса Кастанеды "Путешествие в Икстлан" тембром пожилой женщины (старой индейской женщины). Также я самостоятельно подобрала музыку и звуковые эффекты и смонтировала все вышеперечисленное в готовую передачу для радиоэфира;

✂Я имею как минимум базовые навыки монтажа в программах Audacity, Adobe Audition, Logic Pro, Ableton.Сейчас я набираю портфолио, поэтому вы можете заказать у меня работы по приятным ценам!

Если вам интересно познакомиться с моими работами в разных жанрах, добро пожаловать на страничку SOUNDCLOUD:

https://soundcloud.app.goo.gl/iXnLVVWVxpP2cTsd8