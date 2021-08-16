ninen_digital

Разработка диджитал инструментов, основанных на реальных KPI.

Привет! Зовут нас «Найнэн». Основное наше направление – это создание эффективных digital-инструментов для бизнеса. А если быть точнее: разрабатываем стратегии и инструменты для интернет-продвижения, создаем нешаблонные сайты, запускаем целевой трафик. Все это в комплексе приносит деньги нашим заказчикам. Мы кайфуем от того, что результаты наших трудов составляют большую ценность и реально приносят пользу. Это нас заряжает.

Наши принципы работы:Делаем так, чтобы новые и неизвестные продукты стали массовыми.Принципиально важно качество выпускаемого продукта/услуги и впечатление клиента от сотрудничества.Подберем, обоснуем и реализуем нужные инструменты для бизнеса, а не просто продадим то, что есть в пакете услуг.Мы ответственно подходим к каждому этапу работы: разработка стратегии, упаковка, дизайн, запуск рекламы — ни один процесс не обходится без глубокого погружения и внимательной работы.Нам важно сделать реально ценный продукт, который поможет решить задачи бизнеса и будет способствовать его развитию.