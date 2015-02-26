ningen

Эмран ningen

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Оплата — WMR, WMZ и QIWI | [email protected]

Перевод с английского:

  • аниме
  • манга
  • сериал
  • фильм
  • текст различной тематики
  • текст, воспринятый на слух
Эксплуатация различных программ:

  • Photoshop
  • Aegisub

Портфолио

Отзывы заказчиков

tinex12
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
9 баллов
10 лет назад
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Работа проделана должным образом. Услугами Эмрана остался доволен
Мне понравилось работать с Бернанке Виталием. Правильно поставленная задача и своевременная оплата говорят о краткости и пунктуальности в работе. Спасибо.
Ответный отзыв
Laelita
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Транскрибация аудио
Работа сделана в срок и качественно. Спасибо, Эмран!
Спасибо и вам, Аэлита, за коммуникабельность и тёплый характер.
Ответный отзыв
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#40
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#67
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#93
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#109
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#141
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#1307
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