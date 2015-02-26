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Перевод с английского:
- аниме
- манга
- сериал
- фильм
- текст различной тематики
- текст, воспринятый на слух
- Photoshop
- Aegisub
Портфолио
- Обтравка #1 | Grease Monkey308 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
9 баллов
10 лет назад
Работа проделана должным образом. Услугами Эмрана остался доволен
Ответный отзыв
Мне понравилось работать с Бернанке Виталием. Правильно поставленная задача и своевременная оплата говорят о краткости и пунктуальности в работе. Спасибо.
$5
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана в срок и качественно. Спасибо, Эмран!
Ответный отзыв
Спасибо и вам, Аэлита, за коммуникабельность и тёплый характер.
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#40
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#67
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#93
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#109
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#141
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#1307