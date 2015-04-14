Руководитель проекта Ниндзя-тест

Команда "Ниндзя-тест" предлагает свои услуги по тестированию вашего проекта.

Наш опыт работы в сфере тестирования более 6-ти лет.

Подробнее о том как и что мы тестируем, вы можете посмотреть на нашем сайте: ninja-test.ru

Тестирование может проводиться на любых вариантах операционных систем с любыми браузерами и их версиями и дополнительными компонентами, например, различными версиям Microsoft .NET Framework.

Над проектом по умолчанию работает два тестировщика, т.е. за 300 руб/час вы получаете не одного а двух тестировщиков.

Также мы можем сформировать все ошибки и шаги по их достижению в нашей баг-трекинговой системе (используем систему Jira) и дать к этим ошибкам доступ вашему разработчику. Это позволит вам не тратить время на передачу ошибок разработчику.