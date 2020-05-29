ninjenirator

В монтаже я сравнительно недавно, но дико горю к наработке экспириенса в этой профессии. Уверен, что без проблем договорися.

Добрый день. Богдан, 27 лет. Работаю в adobe premiere. Приступаю к работе, сразу как получаю материал. Нажав здесь, Вы сможете ознакомиться с моими навыками на практике. Завершил курс по видео-монтажу и продолжаю обучение. Стараюсь нарабатывать как можно больше часов в программе и осваивать новые приёмы. Занимаюсь фотографией, осваиваю видео съёмку, имею виденье кадра.