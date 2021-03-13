[h1]Вёрстка сайтов HTML5 | CSS3 (SCSS)[/h1]
Принципы:
Выполнение поставленных задач в срок
Качественное выполнение работы
Лёгок и расположен к общению и обсуждению деталей
Если Вы обнаружили какой-то косяк - он будет устранен в кратчайшее время
Преимущества:
Реализация Pixel Perfect
Адаптивная | Резиновая вёрстка сайтов
Последние стандарты - HTML5, CSS3, Flexbox, Grid и тд.
Кроссбраузерная, валидная и семантичная вёрстка
Комментирую код - вы не заблудитесь :)
Оптимизация графики / ретинизация / SVG
БЭМ для именования классов CSS
Что могу:
HTML5
CSS3 (БЭМ)
Sass (SCSS)
PixelPerfect
Gulp
GIT
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Портфолио
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