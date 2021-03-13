[h1]Вёрстка сайтов HTML5 | CSS3 (SCSS)[/h1]

Принципы:

Выполнение поставленных задач в срок

Качественное выполнение работы

Лёгок и расположен к общению и обсуждению деталей

Если Вы обнаружили какой-то косяк - он будет устранен в кратчайшее время

Преимущества:

Реализация Pixel Perfect

Адаптивная | Резиновая ﻿вёрстка сайтов

Последние стандарты - HTML5, CSS3, Flexbox, Grid и тд.

Кроссбраузерная, валидная и семантичная вёрстка

Комментирую код - вы не заблудитесь :)

Оптимизация графики / ретинизация / SVG

БЭМ для именования классов CSS

Что могу:

HTML5

CSS3 (БЭМ)

Sass (SCSS)

PixelPerfect

Gulp

GIT