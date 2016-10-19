3д визуализация интерьеров и экстерьеров

Здравствуйте!Меня зовут Наталья, я начинающийвизуализатор, мне нужна работа для практики.Желательно фриланс.О себе: визуализацией занимаюсь недавно.Обучение проходила и прохожу уведущего дизайнера Москвы Станислава Орехова,форма обучения онлайн. Готова взяться

за любую предложенную работу.Владею программами 3д Mах,V-Ray,Photosop.Об оплате договоримся после сделаннойработы ,если вас все устроит.Возможно вампонравиться работать со мной и мы будем сотрудничать далее.