Как выбрать качественную кухню
Как для сильного пола важен выбор автомобиля,так и для любой женщины, главное в выборе кухни ее функциональность и удобство.
Добавить уюта всегда можно, а вот присутствие ,удобно расположенной хорошей
техники очень важно. Поэтому, при выборе кухонной мебели необходимо учитывать размер помещения – то, что подойдет для большой кухни, на маленькой создаст неудобства и тесноту.
Внимательно изучаем, из какого материала сделана мебель. Самым безопасным является класс Е1 – эта ДСП не токсична и, соответственно, безопасна. Все чаще используются при изготовлении и такие материалы, как МДФ и мультиплекс. В первом случае это
спрессованная древесная пыль, а во втором - проклеенные тонкие слои древесины. Все эти материалы прочные и устойчивые к перепадам температуры и влажности. Распродажа кухонных образцов здесь. А вот натуральное дерево на кухне не совсем практично – впитывает влагу и может деформироваться от температурных перепадов.
Конечно же, основное рабочее место хозяйки – столешница. И она должна быть очень прочной и устойчивой к нагреванию.Самым подходящим материалом для столешницы будет камень. Уход за такой поверхностью не требует большихусилий. Материал практичный и крепкий , цена соответствует качеству. Все зависит от исходного материала - натуральный или искусственный камень.
Стеклянные столешницы также очень удобны.Сделанные из закаленного стекла, они не боятся высоких температур. Есть и менее затратный вариант - столешницы из пластика, МДФ и наборной доски. При удачном выборе они прослужат длительное время.
Перейдем к «лицу» кухни. Красивый фасад кухонной мебели – гордость любой хозяйки. Удачно подобранная цветовая палитра, качественная фурнитура
создает настроение. Помимо красоты не стоит забывать и о практическом
назначении. Дверцы и выдвижные ящики должны открываться при легком нажатии,
бесшумно. Для этого особое внимание следует уделить фурнитуре. Именно от качества выбранной фурнитуры зависит долговечность кухни. И если фасад можно выбрать недорогой и красивый, то к фукциональной части надо отнестись со всей ответственностью. Ведь эксплуатация этой части кухонной мебели идет с большой нагрузкой. Поэтому, лучше выбирать изделия из металла, желательно известного производителя. В этом случае
неожиданные поломки будут сведены к минимуму.
Никто не будет спорить, что женщины проводят на кухне большую часть своего времени. И качество приготовленной пищи,
полностью зависит от того, насколько комфортно себя чувствует хозяйка.
Поэтому выбор кухонной мебели напрямую связан с позитивной атмосферой в доме.
Преимущества диеты Дюкана
В наше время очень актуальна проблемаизбыточного веса. Существует много диет для снижения массы тела, однако,
большое количество этих методов могут привести организм в состояние стресса,
из-за резкого ограничения в приеме пищи.
Диета Дюкана имеет преимущество в том, чтострогих запретов нет, можно кушать практически все. Но, для запуска реакции
усиленного метаболизма, нужно придерживаться определенных правил.
Белковые продукты разрешено есть влюбом количестве - мясо постное, рыба, ветчина, яйца. При этом употребление
углеводов ограничивается. Масло, майонез и жир исключаются.
Данный метод позволяет рассчитатьпродолжительность диеты, отдельно для каждого случая. Уже после первого месяца
вес снижается. И если придерживаться этого режима, то лишние килограммы не
появятся.
Основные этапы
Начнем с главного: диета Дюкана имеетчетыре этапа. Первый этап – «Атака».
Запускаем механизм потери веса,длительность - от 2 до 7 дней. На первом этапе необходимо активное употребление
только белковой пищи. Этого времени достаточно, чтобы адаптироваться к такому
виду питания. Продолжительность, определяем сами, выбирая желаемый вес.
Например: 3 дня уменьшают вес до 7 кг; 5 - до 15 кг; 10 - до 25 кг. Обязательно
употребление овсяных отрубей по 1,5 стол. лож. в день.
Продукты:
· мясоптицы (белое), мясо кролика, ветчина постная, телятина
· куринаяи говяжья печень
· рыба,морепродукты
· обезжиренныйкефир и творог
· яйца
Этап второй – «Круиз» или «Чередование».
Продолжительность рассчитывается поформуле – 7 дней на один лишний килограмм веса. Считаем, сколько нужно сбросить
килограмм, и умножаем на 7 дней. Например, 3 кг умножаем на 7 - получаем 21
день.
В этот период уже нужно чередоватьбелковое питание с овощами. Количество дней, когда пищу употребляем только
белковую, а когда - растительную, рассчитываем на свое усмотрение. Допустим –
3/3 или 5/5. Обязательно овсяные отруби - 2 стол. лож. в день. Обязательно физические нагрузки в разумныхпределах.
Этап третий – «Консолидирующий» или«Закрепление». Этот период позволяет закрепить результат. Так же рассчитываем
по формуле. На один килограмм, сброшенный в предыдущих этапах – 10 дней. Этот
этап позволяет закрепить и удерживать вес на достигнутом уровне. Начинаем
вводить углеводы – макароны, хлеб, рис, картофель, гречка, немного фруктов. В
один из дней употребляем только белковую пищу. Овсяные отруби - 2,5 столовых
ложки.
И, наконец, заключительный этап –«Стабилизация».
Фактически, мы останавливаемся наэтом этапе, и вводим такой образ жизни в привычку. То есть, меняем ритм жизни и
привычки питания, продолжаем употребление овсяных отрубей - по 3 стол. лож. в
день.
Противопоказания и общие рекомендации
Весь период диеты Дюкана, необходимовыпивать до 2 литров воды ежедневно. Важно не забывать об умеренных нагрузках, они не должны бытьизнуряющими. Достаточно 20-минутнойпрогулки на воздухе и комплексаупражнений. Все регулируется самостоятельно.
Важно помнить об основных моментах:
· ежедневновыпивать 1,5 – 2 л воды
· 2-3стол. лож. овсяных отрубей
· употреблениевитаминных препаратов
· прогулкина воздухе, во избежание кислородного голодания
Диета привлекательна своей простотойи хорошо переносится здоровыми людьми. Но, как и у каждого метода, есть
противопоказания:
· желчнокаменнаяболезнь
· заболеванияпочек
· подагра
· атеросклероз
· гипертония
Категорически противопоказанакормящим грудью и тем, кто готовится стать мамой.
В остальных случаях, диета Дюканадает возможность, не отказываясь от любимых блюд, приобрести стройную фигуру.
И, что немаловажно, получать от приема пищи удовольствие. Прекрасная
возможность стать привлекательной, не теряя хорошего настроения.