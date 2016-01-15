Как выбрать качественную кухню

Как для сильного пола важен выбор автомобиля,так и для любой женщины, главное в выборе кухни ее функциональность и удобство.

Добавить уюта всегда можно, а вот присутствие ,удобно расположенной хорошей

техники очень важно. Поэтому, при выборе кухонной мебели необходимо учитывать размер помещения – то, что подойдет для большой кухни, на маленькой создаст неудобства и тесноту.

Внимательно изучаем, из какого материала сделана мебель. Самым безопасным является класс Е1 – эта ДСП не токсична и, соответственно, безопасна. Все чаще используются при изготовлении и такие материалы, как МДФ и мультиплекс. В первом случае это

спрессованная древесная пыль, а во втором - проклеенные тонкие слои древесины. Все эти материалы прочные и устойчивые к перепадам температуры и влажности. Распродажа кухонных образцов здесь. А вот натуральное дерево на кухне не совсем практично – впитывает влагу и может деформироваться от температурных перепадов.

Конечно же, основное рабочее место хозяйки – столешница. И она должна быть очень прочной и устойчивой к нагреванию.Самым подходящим материалом для столешницы будет камень. Уход за такой поверхностью не требует большихусилий. Материал практичный и крепкий , цена соответствует качеству. Все зависит от исходного материала - натуральный или искусственный камень.

Стеклянные столешницы также очень удобны.Сделанные из закаленного стекла, они не боятся высоких температур. Есть и менее затратный вариант - столешницы из пластика, МДФ и наборной доски. При удачном выборе они прослужат длительное время.

Перейдем к «лицу» кухни. Красивый фасад кухонной мебели – гордость любой хозяйки. Удачно подобранная цветовая палитра, качественная фурнитура

создает настроение. Помимо красоты не стоит забывать и о практическом

назначении. Дверцы и выдвижные ящики должны открываться при легком нажатии,

бесшумно. Для этого особое внимание следует уделить фурнитуре. Именно от качества выбранной фурнитуры зависит долговечность кухни. И если фасад можно выбрать недорогой и красивый, то к фукциональной части надо отнестись со всей ответственностью. Ведь эксплуатация этой части кухонной мебели идет с большой нагрузкой. Поэтому, лучше выбирать изделия из металла, желательно известного производителя. В этом случае

неожиданные поломки будут сведены к минимуму.

Никто не будет спорить, что женщины проводят на кухне большую часть своего времени. И качество приготовленной пищи,

полностью зависит от того, насколько комфортно себя чувствует хозяйка.

Поэтому выбор кухонной мебели напрямую связан с позитивной атмосферой в доме.

В наше время очень актуальна проблемаизбыточного веса. Существует много диет для снижения массы тела, однако,

большое количество этих методов могут привести организм в состояние стресса,

из-за резкого ограничения в приеме пищи.

Диета Дюкана имеет преимущество в том, чтострогих запретов нет, можно кушать практически все. Но, для запуска реакции

усиленного метаболизма, нужно придерживаться определенных правил.

Белковые продукты разрешено есть влюбом количестве - мясо постное, рыба, ветчина, яйца. При этом употребление

углеводов ограничивается. Масло, майонез и жир исключаются.

Данный метод позволяет рассчитатьпродолжительность диеты, отдельно для каждого случая. Уже после первого месяца

вес снижается. И если придерживаться этого режима, то лишние килограммы не

появятся.

Основные этапы

Начнем с главного: диета Дюкана имеетчетыре этапа. Первый этап – «Атака».

Запускаем механизм потери веса,длительность - от 2 до 7 дней. На первом этапе необходимо активное употребление

только белковой пищи. Этого времени достаточно, чтобы адаптироваться к такому

виду питания. Продолжительность, определяем сами, выбирая желаемый вес.

Например: 3 дня уменьшают вес до 7 кг; 5 - до 15 кг; 10 - до 25 кг. Обязательно

употребление овсяных отрубей по 1,5 стол. лож. в день.

Продукты:

· мясоптицы (белое), мясо кролика, ветчина постная, телятина

· куринаяи говяжья печень

· рыба,морепродукты

· обезжиренныйкефир и творог

· яйца

Этап второй – «Круиз» или «Чередование».

Продолжительность рассчитывается поформуле – 7 дней на один лишний килограмм веса. Считаем, сколько нужно сбросить

килограмм, и умножаем на 7 дней. Например, 3 кг умножаем на 7 - получаем 21

день.

В этот период уже нужно чередоватьбелковое питание с овощами. Количество дней, когда пищу употребляем только

белковую, а когда - растительную, рассчитываем на свое усмотрение. Допустим –

3/3 или 5/5. Обязательно овсяные отруби - 2 стол. лож. в день. Обязательно физические нагрузки в разумныхпределах.

Этап третий – «Консолидирующий» или«Закрепление». Этот период позволяет закрепить результат. Так же рассчитываем

по формуле. На один килограмм, сброшенный в предыдущих этапах – 10 дней. Этот

этап позволяет закрепить и удерживать вес на достигнутом уровне. Начинаем

вводить углеводы – макароны, хлеб, рис, картофель, гречка, немного фруктов. В

один из дней употребляем только белковую пищу. Овсяные отруби - 2,5 столовых

ложки.

И, наконец, заключительный этап –«Стабилизация».

Фактически, мы останавливаемся наэтом этапе, и вводим такой образ жизни в привычку. То есть, меняем ритм жизни и

привычки питания, продолжаем употребление овсяных отрубей - по 3 стол. лож. в

день.

Противопоказания и общие рекомендации

Весь период диеты Дюкана, необходимовыпивать до 2 литров воды ежедневно. Важно не забывать об умеренных нагрузках, они не должны бытьизнуряющими. Достаточно 20-минутнойпрогулки на воздухе и комплексаупражнений. Все регулируется самостоятельно.

Важно помнить об основных моментах:

· ежедневновыпивать 1,5 – 2 л воды

· 2-3стол. лож. овсяных отрубей

· употреблениевитаминных препаратов

· прогулкина воздухе, во избежание кислородного голодания

Диета привлекательна своей простотойи хорошо переносится здоровыми людьми. Но, как и у каждого метода, есть

противопоказания:

· желчнокаменнаяболезнь

· заболеванияпочек

· подагра

· атеросклероз

· гипертония

Категорически противопоказанакормящим грудью и тем, кто готовится стать мамой.

В остальных случаях, диета Дюканадает возможность, не отказываясь от любимых блюд, приобрести стройную фигуру.

И, что немаловажно, получать от приема пищи удовольствие. Прекрасная

возможность стать привлекательной, не теряя хорошего настроения.