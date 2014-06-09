Ищу учителя по СЕО и маркетингу. Буду выполнять Ваши поручения по СЕО продвижению бесплатно.

Мои

работы по наполнению сайтов и форумов:

http://www.modakants.ru/shop/CID_390.html

канцелярские товары

http://avgustav.ru кабели, гитары

http://www.mail.ru администрирование

http://www.telecomit.ru/ интернет-магазин по продаже серверного и сетевого оборудования

Занимаюсь

также написанием статей на заказ и для себя.

Есть опыт работы с: Webasist, Virtuemart, DLE, Bornet, PHPshop,

Bitrix, Shop-Script, Amiro, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, jumla, word-press

Есть

небольшой опыт в html и Illustrator, CSS, Java-script