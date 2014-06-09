Ищу учителя по СЕО и маркетингу. Буду выполнять Ваши поручения по СЕО продвижению бесплатно.
Мои
работы по наполнению сайтов и форумов:
http://www.modakants.ru/shop/CID_390.html
канцелярские товары
http://avgustav.ru кабели, гитары
http://www.mail.ru администрирование
http://www.telecomit.ru/ интернет-магазин по продаже серверного и сетевого оборудования
Занимаюсь
также написанием статей на заказ и для себя.
Есть опыт работы с: Webasist, Virtuemart, DLE, Bornet, PHPshop,
Bitrix, Shop-Script, Amiro, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, jumla, word-press
Есть
небольшой опыт в html и Illustrator, CSS, Java-script
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Банер195 просмотров
- Без названия261 просмотр
- Без названия235 просмотров
- Без названия243 просмотра
- Веб дизайн, дизайн сайтов247 просмотров
- Веб дизайн, дизайн сайтов251 просмотр
- Магазин элитного чая Те Гуань Инь261 просмотр
- Продажа серверного и сетевого оборудования193 просмотра