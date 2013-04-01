В прикрепленном файле - перечень работ, которые необходимо осуществить. При необходимости дам доступ к фтп/админке сайта. Указывайте, пожалуйста, цену, за которую готовы взяться за работу. Возможные способы оплаты: вебмани или денежный перевод.
Стаж (лет): 10
Предлагаемые услуги:
Настройка Linux систем любой сложности.
Отказоустойчивые кластеры (web, db, file).
Повышение безопасности систем. Мониторинг событий. Бэкап и восстановление.
Поддержка и модернизация существующих конфигураций.
Перенос серверов в другие датацентры.
Вынос серверов за пределы страны.
Круглосуточное реагирование на аварии.
Программное обеспечение:
Nginx
Apache
Tomcat
PHP
Mysql
PostgreSQL
Sharedance
Memcached/Repcached
Postfix
Dovecot
Openvpn
Squid
Subversion
Vsftpd/Pure-FTPd
Python/Bash/Awk/Sed
Nagios
OSSEC/Rkhunter
Puppet
GlusterFS
Keepalived
Bacula
Xen
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