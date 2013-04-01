nitalaut

Александр nitalaut

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Удаленный систмный администратор Linux/Unix

Стаж (лет): 10

Предлагаемые услуги:

Настройка Linux систем любой сложности.

Отказоустойчивые кластеры (web, db, file).

Повышение безопасности систем. Мониторинг событий. Бэкап и восстановление.

Поддержка и модернизация существующих конфигураций.

Перенос серверов в другие датацентры.

Вынос серверов за пределы страны.

Круглосуточное реагирование на аварии.

Программное обеспечение:

Nginx

Apache

Tomcat

PHP

Mysql

PostgreSQL

Sharedance

Memcached/Repcached

Postfix

Dovecot

Openvpn

Squid

Subversion

Vsftpd/Pure-FTPd

Python/Bash/Awk/Sed

Nagios

OSSEC/Rkhunter

Puppet

GlusterFS

Keepalived

Bacula

Xen

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отображение карты на сайте + баг (WP)

    В прикрепленном файле - перечень работ, которые необходимо осуществить. При необходимости дам доступ к фтп/админке сайта. Указывайте, пожалуйста, цену, за которую готовы взяться за работу. Возможные способы оплаты: вебмани или денежный перевод.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется доработка сайта + исправление багов (WP)

    Нужен программист для доработки и исправления багов сайта (движок Wordpress). Перечень багов — в прикрепленном файле. При необходимости дам доступ к коду сайта. Срок на выполнение — 1–2 дня. Указывайте, пожалуйста, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправление ошибок Landing Page + доработка

    $100

    Нужен ответственный человек для исправления багов на текущем сайте-лендинге. При качественном выполнении текущей задачи в дальнейшем возможно дальнейшее сотрудничество (создание новых Landing Page, изменение блоков сайта, добавление форм и тп). Баги: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Landing page

    Необходимо создать Landing Page (всего 2 шт). Наличие системы управления сайтом - обязательно. Более подробную информацию касательно расположения элементов на каждой из страниц вышлю кандидату, который меня устроит. В заявке ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправления багов сайта (WP)

    Нужен программист для исправления багов сайта (движок Wordpress). Перечень багов - в прикрепленном файле. При необходимости дам доступ к коду сайта. Срок на выполнение - 1-2 дня. Указывайте, пожалуйста, ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3D-движок для выбора и бронирования квартиры

    Цель данного модуля состоит в ознакомлении потенциальных клиентов cо строящимися домами компании-застройщика. Пример, как это должно выглядеть: http://www.prestigehall.com.ua/ Работу необходимо выполнять на flash. Движок на ваш выбор. Сайт работает под управлением wordpress. ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Информационный сайт (wordpress) + продвижение.

    Нужно создать информационный сайт для ознакомления с товарами и услугами. Движок - wordpress. По сути, нужно подобрать подходящий шаблон, сделать дизайн, верстку, подобрать и интегрировать в WP плагин для показа каталога продуктов. По ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется доработка сайта (php.yii)

    В доработку входят два основных направления работ: а) Доработка разделов и крупных фитч б) Исправление списка мелких багов а) Доработка разделов и крупных фитч: 1 Форум (разработка форума по готовой верстке) 2 Подключение ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

PoZitive
Игорь 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Требуется доработка сайта + исправление багов (WP)
WordPress
Правильное и полное ТЗ. Оплата вовремя, Рад сотрудничеству! Советую!
Спасибо Игорю за быструю и качественную работу. На доработку и исправление багов ушло меньше дня. В будущем по всем вопросам, касающимся WP, обязательно обращусь к этому специалисту.
Ответный отзыв
markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Отображение карты на сайте + баг (WP)
WordPress
Все ок! Рекомендую.
Спасибо за работу! Быстро и качественно выполнил задачи, над которыми долго бились и не смогли выполнить два предыдущих специалиста.
Ответный отзыв
xander_wp
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Исправление ошибок Landing Page + доработка
Приятно было работать. Четкое и понятное ТЗ, а даже если и было что то не понятно то всегда можно было получить разъяснение. Своевременная оплата. Работать понравилось и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Александр терпеливо и внимательно работал с нами. Исправил все указанные мной баги на сайте, попутно нашёл ещё несколько других и бесплатно их устранил. С его помощью наш сайт стал выглядеть замечательно под любой операционной системой и из любого браузера. Работой очень доволен !
Ответный отзыв