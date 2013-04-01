Александр терпеливо и внимательно работал с нами. Исправил все указанные мной баги на сайте, попутно нашёл ещё несколько других и бесплатно их устранил. С его помощью наш сайт стал выглядеть замечательно под любой операционной системой и из любого браузера. Работой очень доволен !