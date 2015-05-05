Опыт работы копирайтером/рерайтером - 2 года.
- Написание рекламных текстов
- Описание товаров на различнейших сайтах (начиная от женской одежды, заканчивая морозильными камерами и подъемными кранами)
- Написание статей о свадебном декоре
- Написание рецензий на фильмы
- Рерайт биографий писателей с самостоятельным поиском ключа
- Написание курсовых и контрольных работ
- Написание сочинений и эссе
и многое-многое другое.
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