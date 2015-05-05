Опыт работы копирайтером/рерайтером - 2 года.

- Написание рекламных текстов

- Описание товаров на различнейших сайтах (начиная от женской одежды, заканчивая морозильными камерами и подъемными кранами)

- Написание статей о свадебном декоре

- Написание рецензий на фильмы

- Рерайт биографий писателей с самостоятельным поиском ключа

- Написание курсовых и контрольных работ

- Написание сочинений и эссе

и многое-многое другое.