Frontend Developer с хорошим коммерческим опытом в разработке landing page and многосьраничных сайто

Верстаю с помощью традиционного HTML5 и препроцессора SASS/SCSS(in CSS), для интерактивности использую JavaScript, в частности библиотеку JQuery, благодаря которой реализую слайдеры, модальные окна, аккордеоны, табы и многое прочее для удобства взаимодействия пользователя с сайтом.Использую PHP как серверный язык, в основном для реализации небольших задач, таких как: отправка писем на почту (PHP + AJAX).Натягиваю верстку на CMS системы WordPress и простенький Textolite.