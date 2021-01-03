nitrokx

Иван Коротков nitrokx

 
22 годаРоссия/Томск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Уникальный дизайн сайтов и пользовательских интерфейсов любой сложности.

Обо мне

Привет, меня зовут Иван, я веб-дизайнер.

Занимаюсь проработкой логики и визуальной составляющей для пользовательских интерфейсов, интернет-магазинов и лендингов.

В дизайне предпочитаю минимализм. Постоянно стараюсь изучать новые программы и техники.

Опыт

  • В дизайне 1 год
  • Закончил курсы по веб-дизайну в школе Максима Солдаткина
  • Фрилансер

Я специализируюсь

  • Дизайн сайтов (различная сложность, полная адаптивность). От 3 дней
  • Мобильные и web-приложения. От 4 дней
  • Грамотный UX-дизайн (разработка интерактивного прототипа сайта или приложения). От 1 дня
  • Баннеры (различной сложности). От 1 дня

Всегда на связи:

Почта: [email protected]

Телеграм: @ivankorot

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
propo_xandr
Александр 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн одностраничного сайта
Хороший исполнитель, сделал все даже раньше сроков. Отличный дизайн! Будем работать ещё)
Отличный заказчик! Отвечает быстро и по делу.
Ответный отзыв