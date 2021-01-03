Уникальный дизайн сайтов и пользовательских интерфейсов любой сложности.
Обо мне
Привет, меня зовут Иван, я веб-дизайнер.
Занимаюсь проработкой логики и визуальной составляющей для пользовательских интерфейсов, интернет-магазинов и лендингов.
В дизайне предпочитаю минимализм. Постоянно стараюсь изучать новые программы и техники.
Опыт
- В дизайне 1 год
- Закончил курсы по веб-дизайну в школе Максима Солдаткина
- Фрилансер
Я специализируюсь
- Дизайн сайтов (различная сложность, полная адаптивность). От 3 дней
- Мобильные и web-приложения. От 4 дней
- Грамотный UX-дизайн (разработка интерактивного прототипа сайта или приложения). От 1 дня
- Баннеры (различной сложности). От 1 дня
Всегда на связи:
Почта: [email protected]
Телеграм: @ivankorot
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$10
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Портфолио
- Дизайн мобильного приложения для покупки билетов99 просмотров
- Дизайн книги.ру75 просмотров
- Дизайн лендинга music records83 просмотра
- Дизайн мобильного приложения YourStyle99 просмотров
- Дизайн интернет-магазина52 просмотра
- Главная страница магазина автозапчастей67 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Хороший исполнитель, сделал все даже раньше сроков. Отличный дизайн! Будем работать ещё)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Отвечает быстро и по делу.