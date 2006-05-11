nitromart

Гость nitromart

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Индивидуальная настройка конфигурации 1С

    Необходимо настроить конфигурацию 1С 7.7: - полномочия пользователей - интерфейс пользователей - создать и добавить печатные формы (несколько) - настроить механизм ежедневной загрузки/выгрузки номенклатуры и цен из прайс листа по шаблону - настроить механизм загрузки/выгрузки из банк-клиента - введение документов на ...

    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина описаниями товаров

    Необходимо заполнить сайт цифровой техники (моб.телефоны, цифровые фото, MP3 плееры и т.д.) описаниями товаров по определенному шаблону. Порядка 1200 позиций. Подробности по почте. e-mail: [email protected]

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина картинками и описанием товаров

    Необходимо заполнить интернет-магазин картинками и описанием товаров (моб. телефоны и цифровая техника). Загрузка на сайт через готовый интерфейс. Описание товара по определенному формату. Бюджет до 15р за позицию. Всего около 900-1000 позиций. Дополнительно, необходимо доработать механизм работы ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад