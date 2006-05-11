Необходимо заполнить интернет-магазин картинками и описанием товаров (моб. телефоны и цифровая техника). Загрузка на сайт через готовый интерфейс. Описание товара по определенному формату. Бюджет до 15р за позицию. Всего около 900-1000 позиций. Дополнительно, необходимо доработать механизм работы ...