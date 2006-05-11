Необходимо настроить конфигурацию 1С 7.7: - полномочия пользователей - интерфейс пользователей - создать и добавить печатные формы (несколько) - настроить механизм ежедневной загрузки/выгрузки номенклатуры и цен из прайс листа по шаблону - настроить механизм загрузки/выгрузки из банк-клиента - введение документов на ...
- Базы данных14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо заполнить сайт цифровой техники (моб.телефоны, цифровые фото, MP3 плееры и т.д.) описаниями товаров по определенному шаблону. Порядка 1200 позиций. Подробности по почте. e-mail: [email protected]Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо заполнить интернет-магазин картинками и описанием товаров (моб. телефоны и цифровая техника). Загрузка на сайт через готовый интерфейс. Описание товара по определенному формату. Бюджет до 15р за позицию. Всего около 900-1000 позиций. Дополнительно, необходимо доработать механизм работы ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт18 лет назад