Работаю быстро и качественно!

Добрый день. Меня зовут Ольга, мне 28 лет. В 2013 году окончила Черкасский государственный технологический университет, получила диплом "Специалиста" по специальности "Перевод (английский, немецкий язык)".В данный момент работаю переводчиком в крупной международной компании, которая занимается подбором учебных заведений в Европе и США. Опыт переводов - более 9 лет.Перевод текстов различной тематики - это то, что мне приносит удовольствие! Поэтому я готова выполнить Ваше задание быстро и качественно.Обращайтесь на электронную почту [email protected]. Я всегда на связи.