Разрабатываю, верстаю, дорабатываю сайты на заказ. Доступно объясню если что-то не понятно. Закончу ваш проект быстрее, потому-что все мое свободное время (80% дня) будет доступно для вас!

 Что могу сделать для Вас :

✅ - Верстка сайта по методологии БЭМ (HTML/CSS/ JS) 

✅ - Доработка и правка сайта (HTML/CSS/JS) 

✅ - Верстка сайта по макету Figma 

✅ - Ускорение верстки ⏩

✅ - Установка сайта на хостинг 

✅ - Исправление верстки 

✅ - Дальнейшая помощь в ведении сайта 🤝

✅ - Всегда на связи с вами и меня не нужно искать! 