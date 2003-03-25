Разрабатываю, верстаю, дорабатываю сайты на заказ. Доступно объясню если что-то не понятно. Закончу ваш проект быстрее, потому-что все мое свободное время (80% дня) будет доступно для вас!
Что могу сделать для Вас :
✅ - Верстка сайта по методологии БЭМ (HTML/CSS/ JS)
✅ - Доработка и правка сайта (HTML/CSS/JS)
✅ - Верстка сайта по макету Figma
✅ - Ускорение верстки ⏩
✅ - Установка сайта на хостинг
✅ - Исправление верстки
✅ - Дальнейшая помощь в ведении сайта 🤝
✅ - Всегда на связи с вами и меня не нужно искать!
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