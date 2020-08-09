nizamArsenWEB

Копирайт-рерайт-расшифровка
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Давайте я ознакомлю вас с тем, чем занимаюсь:
1. Рерайт
Готов выполнить работу, связанную с рерайтингом текста, т.е умею переобразовывать текст в более легкую форму для чтения. Выполняю все грамотно, не допуская грамматических, орфографических, а также смысловых ошибок в тексте.
2. Текст из аудио/видео
Занимаюсь этим уже довольно долго и готов приступить именно к Вашей работе. Также отсутствие ошибок в тексте!
Вообще вся работа, связанная с текстом является таким же хобби, как и заработком. Это приносит мне удовольствие!
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