nizamArsenWEB

Копирайт-рерайт-расшифровка

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Давайте я ознакомлю вас с тем, чем занимаюсь:

1. Рерайт

Готов выполнить работу, связанную с рерайтингом текста, т.е умею переобразовывать текст в более легкую форму для чтения. Выполняю все грамотно, не допуская грамматических, орфографических, а также смысловых ошибок в тексте.

2. Текст из аудио/видео

Занимаюсь этим уже довольно долго и готов приступить именно к Вашей работе. Также отсутствие ошибок в тексте!

Вообще вся работа, связанная с текстом является таким же хобби, как и заработком. Это приносит мне удовольствие!