nizami2007

Нужно полностью обновить сайт на Joomla 2.5 Сменить версию Joomla на 3, обновить магазин и полностью поменять дизайн.
Интернет-магазины1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Нужно полностью обновить сайт на Joomla 2.5 Сменить версию Joomla на 3, обновить магазин и полностью поменять дизайн.
Создать красивый и удобный сайт самого известного коврового центра в г. Астана. Логотип. Стиль - минимализм, все строго и красиво. Чтобы было удобно для покупателей. Все ковры должны иметь заданные характеристики, чтобы любой покупатель быстро ...