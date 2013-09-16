nizami2007

Низами nizami2007

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт коврового центра

    $2500

    Создать красивый и удобный сайт самого известного коврового центра в г. Астана. Логотип. Стиль - минимализм, все строго и красиво. Чтобы было удобно для покупателей. Все ковры должны иметь заданные характеристики, чтобы любой покупатель быстро ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$500
10 баллов
10 лет назад
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Низами - очень хороший заказчик и замечательный человек. Можете всегда смело с ним работать. Успехов вам, Низами и до новых проектов!
Спасибо вам большое. Сайт просто супер! Дизайн сайта радует глаза. Не первый раз мы с вами сотрудничаем, надеюсь также не последний. Приятно работать с профессионалом, знающем свое дело.
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$2500
10 баллов
12 лет назад
Сайт коврового центра
Прекрасный заказчик! Честный, приятный в общении, очень любит свой бизнес. Проект сделала на одном дыхании и очень довольна. Желаю вам, Низами, огромных успехов в вашем бизнесе! Спасибо и до новых встреч!
Спасибо! Серафима справилась с заданием. Я доволен и думаю, наше сотрудничество продолжится. По срокам все было четко и быстро. Я полностью доволен , так как все мои просьбы были учтены.
Ответный отзыв