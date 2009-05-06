Вкратце:

PHP+MySQL+JavaScript, AJAX, отчасти VBScript, ActionScript и XML: Опыт работы около 3 лет, знание структур основных CMS (Joomla, DLE, vBulletin и прочих)

C#, MS SQL: Опыт работы около 2 лет, отличное знание структур игровых серверов на базе RunUO (Ultima Online)

Delphi: Опыт работы около года

Python: Опыт работы около полугода

Плюс: Хорошая обучаемость и, как следствие, возможность построения приложений, практически, любого уровня сложности

Плюс: Подготовка широкого профиля