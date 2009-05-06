Вкратце:
PHP+MySQL+JavaScript, AJAX, отчасти VBScript, ActionScript и XML: Опыт работы около 3 лет, знание структур основных CMS (Joomla, DLE, vBulletin и прочих)
C#, MS SQL: Опыт работы около 2 лет, отличное знание структур игровых серверов на базе RunUO (Ultima Online)
Delphi: Опыт работы около года
Python: Опыт работы около полугода
Плюс: Хорошая обучаемость и, как следствие, возможность построения приложений, практически, любого уровня сложности
Плюс: Подготовка широкого профиля
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