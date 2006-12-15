Прізвище:Федорова

Ім’я: Оксана

По-батькові: Володимирівна

Дата народження: 03.01. 1985

Освіта:

Вища неповна (Київський державний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого)

Досвід роботи:

16.06.2008 – начальник відділу реклами і маркетингу Київського Академічного Театру Оперети – (пошук партнерів і спонсорів, медіа планування, розробка дизайнерських концепцій, проведення рекламних кампаній укладання договорів, розміщення реклами у ЗМІ, наружна реклама)

2007-2008 – продакшн-менеджер (фото,відео реклама)

28.02.2007 – 20.09.2007 – art-директор рекламного агентства «Inter-Style» - спеціалізація: виробництво й розміщення відео роликів та відео програм рекламного характеру на телебаченні:

Проекти:

«КІНОЗІР» (програма про кіно, співпраця із кіно-дистриб`юторними компаніями, зокрема «АРТХАУС ТРАФІК», «GEMINIfilm»(маю з ними налагоджений контакт);

« МОБІЛІЗАЦІЯ» канал O-TV; співпраця із торгівельними брендами LG-mobile, Sagem, Fly, Sony Ericsson, Philips.

2006 рік - позаштатний журналіст (http://glavred.info/archive/2006/12/15/204427-9.htm l , журнал «E-Mobile»)

13.06.2006 – 01.10. 2006 – продавець-консультант непродовольчих товарів (салони мобільного зв’язку «Мобі Дік»)

31.12.2003 – 10.10.2005 – бармен, (Інтернет-кафе «Консоль»)

2000 – 2002 – позаштатний кореспондент періодичних видань («Интересная газета»; журнал «МОЛОКО» )

Додаткова інформація:

- творчо і креативно підхожу до роботи ;

- маю багато контактів із різними ЗМІ, а також із шоу-бізнесовим світом;

- маю досвід написання сценаріїв для телепрограм, а також, проведення зйомок, розробки телепроектів, основи монтажу;

- займаюсь розробкою проектних презентацій;

- акторський досвід роботи(телебачення);

- вільно володію українською і російською мовами, англійський - базовий;

- володію музичними навиками.

Контактні телефони:

+3 8 093 404 - 38 -28

+3 8 097 103 – 01- 77

E-mail: [email protected]

[email protected]

ICQ 386236176