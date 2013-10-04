Дизайн сайтов, дизайн и верстка полиграфической продукции
Разработка и дизайн сайтов, визиток, листовок, календарей, буклетов, плакатов, вывесок и другой рекламно-информационной продукции, обработка фотографий, верстка газет, журналов и т.д. А так же допечатная подготовка и печать выше перечисленного.
Возможно постоянное сотрудничество в удаленном режиме.
Владение программами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Corel Draw.
Опыт работы дизайнером и верстальщиком в рекламно-информационном журнале более 2-х лет.
Владение языками: русский, украинский, английский.
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