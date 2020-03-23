nk_designe

Здравствуйте!)

Я Анастасия. Мой опыт работы в сфере дизайна уже больше 8ми лет. Окончила высшее образование по специальности Графический дизайнер и очень люблю свою работу:)

Что меня отличает от остальных?

1. Высокий уровень специализации в данной сфере и качество работы.

2. Большой опыт работы с крупными фирмами и заказчиками.

3. Моё правильно - работа будет не закончена - пока клиент не останется довольный качеством выполнения заказа

4. Делаю все максимально быстро:)

Занимаюсь всеми направлениями графического дизайна

(любые печатные продукции и все что касается полиграфии (визитки, буклеты, каталоги, флаера, листовки), разработка логотипов, фирменного стиля, брендбука, веб дизайн и прочее)

ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/nkovallll237f9/projects