nk_designe

Здравствуйте!)
Я Анастасия. Мой опыт работы в сфере дизайна уже больше 8ми лет. Окончила высшее образование по специальности Графический дизайнер и очень люблю свою работу:)
Что меня отличает от остальных?
1. Высокий уровень специализации в данной сфере и качество работы.
2. Большой опыт работы с крупными фирмами и заказчиками.
3. Моё правильно - работа будет не закончена - пока клиент не останется довольный качеством выполнения заказа
4. Делаю все максимально быстро:)
Занимаюсь всеми направлениями графического дизайна
(любые печатные продукции и все что касается полиграфии (визитки, буклеты, каталоги, флаера, листовки), разработка логотипов, фирменного стиля, брендбука, веб дизайн и прочее)