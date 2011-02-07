Разработка логотипа компании, торгующей технологическим оборудованием, фирменный стиль
Логотипы и Знаки39 заявок
Закрыт
14 лет назад
Разработка логотипа компании, торгующей технологическим оборудованием, фирменный стиль
Доработка системы управления, создание модуля обратной связи, продвижение в поисковых системах
Работа с интернет магазином нижнего белья, продвижение, наполнение и работа с каталогом товаров, техническая поддержка сайта, работа с клиентами. Работа в офисе. Полный рабочий день.
Работа по наполнению каталога промышленного оборудования.