Верстка сайтов любой сложности.
https://github.com/nk4747/portfolio - Ссылка на примеры работ.
Уверенное знание HTML, CSS, HTML5, CSS3, JS, JQ + плагины.
Адаптивная(Bootstrap - flexbox - grid)\кроссбраузерная верста.
Адаптивную верстку предпочитаю делать на smartgrid.
Опыт верстки из макетов Sketch, Adobe Photoshop.
БЭМ, Pixel Perfect если позволяет макет.
Препроцессоры: LESS (о нем имею лучшее представление) SCSS, Stylus.
Опыт работы с Git.
Опыт работы с npm, Gulp и Webpack. Есть навыки сборки проекта.
Действие аккаунта приостановлено!