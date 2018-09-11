Верстка сайтов любой сложности.

skype: nk474747

https://github.com/nk4747/portfolio - Ссылка на примеры работ.

Уверенное знание HTML, CSS, HTML5, CSS3, JS, JQ + плагины.

Адаптивная(Bootstrap - flexbox - grid)\кроссбраузерная верста.

Адаптивную верстку предпочитаю делать на smartgrid.

Опыт верстки из макетов Sketch, Adobe Photoshop.

БЭМ, Pixel Perfect если позволяет макет.

Препроцессоры: LESS (о нем имею лучшее представление) SCSS, Stylus.

Опыт работы с Git.

Опыт работы с npm, Gulp и Webpack. Есть навыки сборки проекта.