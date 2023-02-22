Рерайтер | Копирайтер | Переводчик - Написание/перепись/перевод/редактирование текстов
Возраст: 25 лет
Образование: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, филология.
Опыт работы:
Рерайтер в ООО "Книга".
Написание текстов для СМИ "Obrazovatel", "1+1" и для новостных каналов в социальных сетях Facebook, Instagram и Telegram.
Навыки и достижения:
Умение быстро адаптироваться к новой тематике и ориентироваться в ней.
Опыт написания текстов разной сложности и стиля под разные целевые аудитории.
Знание правил русского языка и грамматической структуры текста.
Хорошая коммуникабельность и работа в коллективе.
Награды и призы за участие в литературных конкурсах.
Цель: получение работы в качестве рерайтера или контент-менеджера.