nkrupin

Никита Крупин nkrupin

 
25 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Рерайтер | Копирайтер | Переводчик - Написание/перепись/перевод/редактирование текстов

Возраст: 25 лет

Образование: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, филология.

Опыт работы:

  • Рерайтер в ООО "Книга".

  • Написание текстов для СМИ "Obrazovatel", "1+1" и для новостных каналов в социальных сетях Facebook, Instagram и Telegram.

Навыки и достижения:

  • Умение быстро адаптироваться к новой тематике и ориентироваться в ней.

  • Опыт написания текстов разной сложности и стиля под разные целевые аудитории.

  • Знание правил русского языка и грамматической структуры текста.

  • Хорошая коммуникабельность и работа в коллективе.

  • Награды и призы за участие в литературных конкурсах.

Цель: получение работы в качестве рерайтера или контент-менеджера.