Разработка и доработка сайтов. Дизайн сайтов, визиток и т.п.
Создаем сайты любой сложности, начиная от сайта-визитки и заканчивая полноценными интернет магазинами; занимаемся информационным и техническим сопровождением сайтов и доработкой сайтов.
Так же разрабатываем дизайн сайтов, логотипов, визиток.
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HTML-верстка
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от $50
от 2 дней
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Веб-программирование
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от $50
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $1500
от 14 дней
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Наполнение сайтов
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$5/час
от $25от 3 часов
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Сайты «под ключ»
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от $300
от 7 дней
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