Основная работа - ежемесячный иллюстрированный журнал "Сантехника. Отопление. Кондиционирование."
Главный редактор
Журнал ориентирован на специалистов, проектировщиков, строителей, подрядчиков. Полноцвет, 96 полос. 8 лет на рынке.
• Все стандартные обязанности главного редактора.
• Составление тематического и стратегического планов.
• Работа с авторами, редактирование материалов, отслеживание процесса подготовки номера к выпуску.
• Тесное сотрудничество с рекламным отделом, активное участие во всех сферах деятельности - от распространения до пиара.
• Взаимодействие с внештатными редакторами и контроль их работы
• Подготовка материалов для выставочных проектов.
• Информационное и аналитическое сопровождение сайта, модерация общих разделов форума
Сентябрь 2009 г. - январь 2011 г. - главный редактор официального сайта Администрации городского поселения Монино (удаленно, параллельно с основной работой).
• Создание сайта с нуля в условиях ограниченного бюджета.
• Формирование и наполнение разделов.
• Способствование поддержанию благоприятного имиджа Администрации в Интернет.
• Взаимодействие с подразделениями Администрации, поиск информационных поводов.
• Публикация официальных документов.
• Работа с письменными обращениями граждан.
• Участие в социально-политической жизни, написание новостей и статей.
• Работа с депутатами.
• Модерация форумов.