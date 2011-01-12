Главный редактор сайта, редактор сайта.

Основная работа - ежемесячный иллюстрированный журнал "Сантехника. Отопление. Кондиционирование."

Главный редактор

Журнал ориентирован на специалистов, проектировщиков, строителей, подрядчиков. Полноцвет, 96 полос. 8 лет на рынке.

• Все стандартные обязанности главного редактора.

• Составление тематического и стратегического планов.

• Работа с авторами, редактирование материалов, отслеживание процесса подготовки номера к выпуску.

• Тесное сотрудничество с рекламным отделом, активное участие во всех сферах деятельности - от распространения до пиара.

• Взаимодействие с внештатными редакторами и контроль их работы

• Подготовка материалов для выставочных проектов.

• Информационное и аналитическое сопровождение сайта, модерация общих разделов форума

Сентябрь 2009 г. - январь 2011 г. - главный редактор официального сайта Администрации городского поселения Монино (удаленно, параллельно с основной работой).

• Создание сайта с нуля в условиях ограниченного бюджета.

• Формирование и наполнение разделов.

• Способствование поддержанию благоприятного имиджа Администрации в Интернет.

• Взаимодействие с подразделениями Администрации, поиск информационных поводов.

• Публикация официальных документов.

• Работа с письменными обращениями граждан.

• Участие в социально-политической жизни, написание новостей и статей.

• Работа с депутатами.

• Модерация форумов.