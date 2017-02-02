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Требуется полностью переработать лендинг, перерисовка экранов, размещение материалов Заказчика, ТЗ в работе, прошу указать ориентировочные стоимости и сроки исполнения. http://www.negabarit.autoport-group.com/Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разместить информацию по вакансии Водитель на бесплатных рекрутинговых площадках по РФ. Интересует стоимость, срок и кол-во таких объявлений.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется донастроить Директ (есть готовая компания) и настроить Эдвордс, сфера - дистанционная проверка и покупка авто, параметры - CTR не менее 13%, стоимость заявки не более 350 р., ждем предложений по стоимости ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
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Добрый день, требуется адаптировать сайт autoport-group.com , интересуют сроки и стоимость работ. Никита.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад