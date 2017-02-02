nlapin

Никита nlapin

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контекстная реклама i-phone refused

    Добрый день, коллеги, требуется настроить Эдвордс под страницу в Инстаграмм, в перспективе Директ и разработка Лендинга, настройка под город Хабаровск, продаем восстановленные айфоны с гарантией, от вас сроки и стоимость работ, опыт ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн лендинга

    Требуется полностью переработать лендинг, перерисовка экранов, размещение материалов Заказчика, ТЗ в работе, прошу указать ориентировочные стоимости и сроки исполнения. http://www.negabarit.autoport-group.com/

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить вакансию

    Требуется разместить информацию по вакансии Водитель на бесплатных рекрутинговых площадках по РФ. Интересует стоимость, срок и кол-во таких объявлений.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы

    Требуется донастроить Директ (есть готовая компания) и настроить Эдвордс,  сфера - дистанционная проверка и покупка авто, параметры - CTR не менее 13%, стоимость заявки не более 350 р., ждем предложений по стоимости ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Размещение рекламных материалов на бесплатных площадках

    Требуется разместить рекламные объявления на бесплатных площадках, не менее 100, предоставить отчет о выполненной работе. Рассматриваем предложения по стоимости проекта.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Размещение рекламных материалов на бесплатных площадках
Хороший заказчик. Ясно поставил задачу. Не возникало сложностей. Оплачено в точности как было обговорено. Рекомендую.
Анна сработала отлично, вопросов по заданию и срокам исполнения не возникало, размещение объявлений на пять баллов.
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