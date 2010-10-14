Англ/рус, предпочтительно экономика, 2$ / 1 000 зн

1998-2005 Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет), Факультет Прикладной Математики и Экономики, диплом

2000-2003 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), бакалавриат

2002-2003 Российская Экономическая Школа, магистратура

Предлагаю вдумчивый перевод с английского на русский, предпочтительно по направлениям экономика (особенно ценные бумаги и финансовые рынки), менеджмент.

Есть опыт перевода текстов объемом до 100 страниц (около 200 000 знаков).

За сутки – до 15 000-20 000 знаков экономического текста, до 15 000 знаков общей тематики.

От 2$ / 1 000 знаков