Англ/рус, предпочтительно экономика, 2$ / 1 000 зн
1998-2005 Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет), Факультет Прикладной Математики и Экономики, диплом
2000-2003 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), бакалавриат
2002-2003 Российская Экономическая Школа, магистратура
Предлагаю вдумчивый перевод с английского на русский, предпочтительно по направлениям экономика (особенно ценные бумаги и финансовые рынки), менеджмент.
Есть опыт перевода текстов объемом до 100 страниц (около 200 000 знаков).
За сутки – до 15 000-20 000 знаков экономического текста, до 15 000 знаков общей тематики.
От 2$ / 1 000 знаков
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