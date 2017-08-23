nmakedonskiy

Специалист по контекстной рекламе

Я начинающий специалист по контекстной рекламе, прошел комплексный курс по интернет-маркетингу с углублением в Google AdWords и Яндекс Директ. Работаю по руководством профессионала в интернет-маркетинге, с сертификатом Google AdWords и большим опытом работы и соответствующим портфолио. Работаю на качество и результат, так как сейчас нарабатываю себе репутацию, опыт и портфолио. Цены не завышаю, оно зависит в основном от ТЗ и вашего проекта.