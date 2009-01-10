nmerculova

Личная информация
Город: Москва , прописка московская
Район проживания: Новогиреево, Курская (это ближайшие станции метро, я живу в городе Железнодорожном, на экспрессе до Новогиреево мне добираться 15 минут, до Курской 23 минуты)
Образование: Высшее
Дата рождения: 30 января 1977 г. (31 год)
Пол: Женский
Семейное положение: Замужем, детей нет
Опыт работы
С апреля 2008 года по настоящее время
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: Avantgarde Brand Services, г. Москва
Организация мероприятий, промоушн, брендинг, поддержка продаж, организация реламных компаний
Должностные обязанности: Подготовка графического материала к презентациям (визуализация сувенирной продукции, выставочных и промо-стендов, разработка концепции дизайна сопутствующей полиграфической продукции), разработка дизайна полиграфической продукции, подготовка макетов в печать. Участие в брейн-стормингах, защита проекта перед клиентом.
С января 2006 по апрель 2008 года
Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)
В компании: Шторм Интернэшнл, г. Москва
Игорный бизнес
Должностные обязанности: Дизайн печатной продукции (постеры, афиши, пригласительные и лотерейные билеты, меню, буклеты, реклама в СМИ), разработка и поддержание фирменного стиля, участие в презентациях (в т.ч. на английском языке)
С января 1993 года
Должность: Дизайнер-фрилансер
Проекты:
Работа над графическими ресурсами программного обеспечения для генерации логотипов (нужно было сделать наборы шаблонов логотипов) и трехмерных упаковок.
Разработка логотипа и лейбла для марки молодежной одежды "Бугаз"
Иллюстрирование книги В. Садовской "Кружево"
Разработка фирменного стиля для информационного агентства "Ньюдент"
Разработка логотипа и дизайна сайта для информационно-консалтингового агентства "СМИ и бизнес"
Разработка серии обложек для учебных тренировочных материалов по ЕГЭ (издательство Интеллект-Центр.
С января 2003 по июль 2005 года
Должность: Дизайнер, арт-директор (Полная занятость)
В компании: КСИ (производство игровых аппаратов), г. Москва
Производство игровых аппаратов
Должностные обязанности: Разработка графического дизайна игр, разработка и анимация персонажей, координация работы группы дизайнеров (5 человек), участи разработке концепции игр, взаимодействие со структурными подразделениями (подготовка ресурсов для программирования).
С января 1998 по январь 2003 года
Должность: Художник-фрилансер (Частичная занятость)
В компании: издательства: Баласс, Интеллект-центр
Работа с издательствами детской учебной литературы
Должностные обязанности: Иллюстрирование учебной литературы, дизайн календарей, постеров.
Образование
Учебное заведение: Британская Высшая школа Дизайна, г. Москва
Дата окончания: Август 2006 года
Факультет: Графический дизайн и иллюстрирование
Специальность: Дизайнер
Учебное заведение: Московский педагогический государственный университет, г. Москва
Дата окончания: Август 1993 года
Факультет: Филологический
Специальность: Филолог
Курсы и тренинги
Название курса: Зимняя школа ВАШГД (повышение квалификации для дизайнеров с участием лучших дизайнеров России – Серов, Добровинский, Чайка, Логвин и др.)
Учебное заведение: Высшая Академическая Школа Графического Дизайна, г. Москва
Продолжительность: 1неделя (56 учебных часов)
10-17 января 2009 года
Название курса: IELTS (экзамен по английскому языку, результат – 7,5 баллов)
Учебное заведение: Британский Совет
Дата окончания: Июнь 2006 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Свободно владею
Французский язык: Базовый
Компьютерные навыки:
Работаю на Mac, PC
Photoshop, Illustrator, 3DSMax, InDesign, Adobe After Effects - на хорошем уровне, HTML, Quark, Corel, Flash, Cinema 4D - базовый уровень (стараюсь постоянно совершенствовать свое знание профессионального софта)
Дополнительная информация
Рекомендации и ссылки:
Некоторые работы 2-3-хлетней давности можно посмотреть здесь:
http://britishdesign.ru/job/users_show.phtml?id=232
Здесь лежат работы за 2007 год:
http://www.free-lance.ru/users/NMerculova
Ключевые навыки и достижения:
Авангард Бренд Сервис
Дизайн промо-стенда для компании "Филипс" (концепция, 3-д визуализция)
Корпорация "КСИ" (производство игровых аппаратов) - работа (впоследствии-руководство проектом) над игрой "Funky Monkey" - (имела большой успех на рынке игроых аппаратов)
Издательство "Баласс" (издательство детской образовательной литературы) - иллюстрирование учебника по рисованию - "Разноцветный мир"
Информационное агентство "Ньюдент" - разработка и воплощение дизайна обложек специализированного журнала для стоматологов "Новое в стоматологии", фирменный стиль, написание брендбука.
Компания "Шторм Интернешнл"(управляющаа компания 5-ти крупнейших казино Москвы) - разработка и поддержание графических стандартов для казино "Нью-Йорк"
Дополнительные сведения: Креативна, исполнительна, люблю свою работу, не курю
Занятия в свободное время: Рисовать, гулять, плавать, ездить в лес, посещать выставки, фотографировать странные вещи. Но больше всего все-таки гулять и рисовать))