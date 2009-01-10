nmerculova

Личная информация

Город: Москва , прописка московская

Район проживания: Новогиреево, Курская (это ближайшие станции метро, я живу в городе Железнодорожном, на экспрессе до Новогиреево мне добираться 15 минут, до Курской 23 минуты)

Образование: Высшее

Дата рождения: 30 января 1977 г. (31 год)

Пол: Женский

Семейное положение: Замужем, детей нет

Опыт работы

С апреля 2008 года по настоящее время

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: Avantgarde Brand Services, г. Москва

Организация мероприятий, промоушн, брендинг, поддержка продаж, организация реламных компаний

Должностные обязанности: Подготовка графического материала к презентациям (визуализация сувенирной продукции, выставочных и промо-стендов, разработка концепции дизайна сопутствующей полиграфической продукции), разработка дизайна полиграфической продукции, подготовка макетов в печать. Участие в брейн-стормингах, защита проекта перед клиентом.

С января 2006 по апрель 2008 года

Должность: Графический дизайнер (Полная занятость)

В компании: Шторм Интернэшнл, г. Москва

Игорный бизнес

Должностные обязанности: Дизайн печатной продукции (постеры, афиши, пригласительные и лотерейные билеты, меню, буклеты, реклама в СМИ), разработка и поддержание фирменного стиля, участие в презентациях (в т.ч. на английском языке)

С января 1993 года

Должность: Дизайнер-фрилансер

Проекты:

Работа над графическими ресурсами программного обеспечения для генерации логотипов (нужно было сделать наборы шаблонов логотипов) и трехмерных упаковок.

Разработка логотипа и лейбла для марки молодежной одежды "Бугаз"

Иллюстрирование книги В. Садовской "Кружево"

Разработка фирменного стиля для информационного агентства "Ньюдент"

Разработка логотипа и дизайна сайта для информационно-консалтингового агентства "СМИ и бизнес"

Разработка серии обложек для учебных тренировочных материалов по ЕГЭ (издательство Интеллект-Центр.

С января 2003 по июль 2005 года

Должность: Дизайнер, арт-директор (Полная занятость)

В компании: КСИ (производство игровых аппаратов), г. Москва

Производство игровых аппаратов

Должностные обязанности: Разработка графического дизайна игр, разработка и анимация персонажей, координация работы группы дизайнеров (5 человек), участи разработке концепции игр, взаимодействие со структурными подразделениями (подготовка ресурсов для программирования).

С января 1998 по январь 2003 года

Должность: Художник-фрилансер (Частичная занятость)

В компании: издательства: Баласс, Интеллект-центр

Работа с издательствами детской учебной литературы

Должностные обязанности: Иллюстрирование учебной литературы, дизайн календарей, постеров.

Образование

Учебное заведение: Британская Высшая школа Дизайна, г. Москва

Дата окончания: Август 2006 года

Факультет: Графический дизайн и иллюстрирование

Специальность: Дизайнер

Учебное заведение: Московский педагогический государственный университет, г. Москва

Дата окончания: Август 1993 года

Факультет: Филологический

Специальность: Филолог

Курсы и тренинги

Название курса: Зимняя школа ВАШГД (повышение квалификации для дизайнеров с участием лучших дизайнеров России – Серов, Добровинский, Чайка, Логвин и др.)

Учебное заведение: Высшая Академическая Школа Графического Дизайна, г. Москва

Продолжительность: 1неделя (56 учебных часов)

10-17 января 2009 года

Название курса: IELTS (экзамен по английскому языку, результат – 7,5 баллов)

Учебное заведение: Британский Совет

Дата окончания: Июнь 2006 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Свободно владею

Французский язык: Базовый

Компьютерные навыки:

Работаю на Mac, PC

Photoshop, Illustrator, 3DSMax, InDesign, Adobe After Effects - на хорошем уровне, HTML, Quark, Corel, Flash, Cinema 4D - базовый уровень (стараюсь постоянно совершенствовать свое знание профессионального софта)

Дополнительная информация

Рекомендации и ссылки:

Некоторые работы 2-3-хлетней давности можно посмотреть здесь:

http://britishdesign.ru/job/users_show.phtml?id=232

Здесь лежат работы за 2007 год:

http://www.free-lance.ru/users/NMerculova

Ключевые навыки и достижения:

Авангард Бренд Сервис

Дизайн промо-стенда для компании "Филипс" (концепция, 3-д визуализция)

Корпорация "КСИ" (производство игровых аппаратов) - работа (впоследствии-руководство проектом) над игрой "Funky Monkey" - (имела большой успех на рынке игроых аппаратов)

Издательство "Баласс" (издательство детской образовательной литературы) - иллюстрирование учебника по рисованию - "Разноцветный мир"

Информационное агентство "Ньюдент" - разработка и воплощение дизайна обложек специализированного журнала для стоматологов "Новое в стоматологии", фирменный стиль, написание брендбука.

Компания "Шторм Интернешнл"(управляющаа компания 5-ти крупнейших казино Москвы) - разработка и поддержание графических стандартов для казино "Нью-Йорк"

Дополнительные сведения: Креативна, исполнительна, люблю свою работу, не курю

Занятия в свободное время: Рисовать, гулять, плавать, ездить в лес, посещать выставки, фотографировать странные вещи. Но больше всего все-таки гулять и рисовать))