nnazarento

Чудово володію англійською, українською та російською мовами. Дуже вимоглива до себе, старанно та відповідально ставлюсь до виконання завдань, що гарантує найвищу якість роботи. Завжди знаходжусь на зв'язку, тому зі мною легко співпрацювати.

Освіта: вчитель початкових класів та англійської мови. Маю педагогічні знання, а також знання в сфері психології, тому можу знайти підхід до різних типів людей.

Закінчила школу англійської мови «LARDAN».

Брала участь у міжнародних проектах «Better Together», «FriendsForever», а також маю 4-річний досвід волонтерства та комунікації з іноземцями. (Кривий Ріг, Культурно-громадський центр.ШELTER+). Також, маю 4-річний досвід роботи репетитором англійської мови.

Дякую, що приділили мені час.