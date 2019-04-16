nnchanelle

Нина Тесейко nnchanelle

 
34 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Копирайт (для соцсетей, продающие тексты).

Рекламные кампании (Facebook Ads, Яндекс.Директ).

SMM-сопровождение "под ключ" или частичное.

Презентации (Canva, PowerPoint).

Начинающий веб-дизайнер (Figma).

FigmaPowerPointРекламная кампания
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