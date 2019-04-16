Копирайт (для соцсетей, продающие тексты).
Рекламные кампании (Facebook Ads, Яндекс.Директ).
SMM-сопровождение "под ключ" или частичное.
Презентации (Canva, PowerPoint).
Начинающий веб-дизайнер (Figma).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Afisha136 просмотров
- Landing Page101 просмотр
- Stories для Instagram/Facebook139 просмотров
- Stories для личного блога в Instagram123 просмотра
- Меню для ресторана104 просмотра
- Проект о балете (не реализован)175 просмотров
- Bonnie and Slide SMM576 просмотров