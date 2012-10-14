nnediawork

Константин nnediawork

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Креативный дизайн

    $1000

    Для нового рекламного агентства необходимо разработать очень качественный, стильный сайт. Отличный фирменный стиль и логотип есть. Выберу исполнителя с действительно хорошими работами европейского уровня. Особенно интересно долгосрочное сотрудничество с адекватными исполнителями.

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация

    $100

    Необходимо разработать шаблон титульного и обычного листа для презентации. Полный набор фирменного стиля имеется.

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип + фирменный стиль для медиа агентства

    $222

    Всем добрый день! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового рекламного агентства, предоставляющего полный комплекс услуг как в онлайне, так и в оффлайне. Название: nnedia Доменные имена: nnedia.ru/com Удвоенное nn читается как m. Идея в том, что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лого, фирменный стиль, дизайн сайта

    Необходимо разработать: 1) логотип 2) фирменный стиль 3) дизайн для сайта Есть наброски лого и идея. В ответ пример работ, цены и откуда вы. Просьба писать только качественным исполнителям. Возможно долгосрочное сотрудничество. Желательно из Москвы.

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$222
10 баллов
11 лет назад
Логотип + фирменный стиль для медиа агентства
Интересный конкурс, приятное общение, моментальная оплата. Константин - образцовый заказчик, рекомендую всем!
Очень приятно сотрудничать с Ольгой. Уровень работ на высоте, в общении совершенно адекватна. Рекомендую :)
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