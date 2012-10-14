nnediawork

Всем добрый день! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового рекламного агентства, предоставляющего полный комплекс услуг как в онлайне, так и в оффлайне. Название: nnedia Доменные имена: nnedia.ru/com Удвоенное nn читается как m. Идея в том, что ...