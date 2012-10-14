nnediawork

Доброго дня! Нужно создать зеркало сайта, тематика - интернет-казино, покер. Ищем ответственного и качественного исполнителя.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Для нового рекламного агентства необходимо разработать очень качественный, стильный сайт. Отличный фирменный стиль и логотип есть. Выберу исполнителя с действительно хорошими работами европейского уровня. Особенно интересно долгосрочное сотрудничество с адекватными исполнителями.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разработать шаблон титульного и обычного листа для презентации. Полный набор фирменного стиля имеется.Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $222
Всем добрый день! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для нового рекламного агентства, предоставляющего полный комплекс услуг как в онлайне, так и в оффлайне. Название: nnedia Доменные имена: nnedia.ru/com Удвоенное nn читается как m. Идея в том, что ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать: 1) логотип 2) фирменный стиль 3) дизайн для сайта Есть наброски лого и идея. В ответ пример работ, цены и откуда вы. Просьба писать только качественным исполнителям. Возможно долгосрочное сотрудничество. Желательно из Москвы.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт11 лет назад