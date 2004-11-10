Команда талантливых профессионалов - энтузиастов, навыки которых подкреплены дипломами и сертификатами. На рынке услуг ИТ представлены более 3-х лет.

Постоянно повышаем уровень своих знаний и навыков, овладеваем новейшими информационными технологиями, поэтому можем предоставлять услуги, соответствующие требованиям современности. А это в свою очередь способствует повышению уровня конкурентоспособности и прибыльности бизнеса наших клиентов.

Креативность

Творческие, талантливые, толерантные. Предлагаем новые оригинальные идеи, нестандартное и уникальное решение задач. Мыслим вне постоянных паттернов, отклоняемся от устоявшихся схем, умеем смотреть на вещи с разных точек зрения.

Комплексность

Веб-разработка, создание логотипов, веб-шаблонов, рекламных баннеров, SEO-продвижение и настройка хостинга. С нами Вы получаете расширенный потребительский выбор и возможность заказа как отдельных, так и полного набора веб-услуг.

Гибкость

Каждый наш заказчик должен остаться доволен. Подбираем условия сотрудничества, опираясь на пожелания и приоритеты клиента, решение разрабатываем под каждого заказчика, а наш подход к установлению стоимости услуг позволяет предложить выгодные условия для Вас.

Тщательность

Добросовестные и основательные. Анализируем варианты решения поставленной задачи, предлагаем наиболее оптимальный вариант, исходя из идеи экономии средств, времени и других ресурсов заказчика. Задачи всегда выполняем вовремя, в заранее оговоренные сроки, и даже раньше.

Услуги:

Веб-разработка

Создаем веб-продукты любой сложности:

- Лендинги

- Интернет-магазины

- Telegram-боты

- Плагины

Предоставляем услуги по бекенд- и фронтэнд-разработке.

Графический дизайн

Разрабатываем фирменный стиль компании:

- Логотипы

- Макеты сайтов

- Шаблоны для сайтов

- Макеты рекламной полиграфической продукции.

SEO-продвижение и копирайтинг

Повышаем популярность сайта в сети Интернет с использованием технологии SEO-продвижения. Этот метод является основным и самым эффективным инструментом привлечения целевых пользователей из поисковых систем.

Обслуживание

Обслуживание и развитие сайтов:

- контроль стабильности работы сайта

- Создание нового функционала

- Настройка хостинга.