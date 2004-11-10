Постоянно повышаем уровень своих знаний и навыков, овладеваем новейшими информационными технологиями, поэтому можем предоставлять услуги, соответствующие требованиям современности. А это в свою очередь способствует повышению уровня конкурентоспособности и прибыльности бизнеса наших клиентов.
Креативность
Творческие, талантливые, толерантные. Предлагаем новые оригинальные идеи, нестандартное и уникальное решение задач. Мыслим вне постоянных паттернов, отклоняемся от устоявшихся схем, умеем смотреть на вещи с разных точек зрения.
Комплексность
Веб-разработка, создание логотипов, веб-шаблонов, рекламных баннеров, SEO-продвижение и настройка хостинга. С нами Вы получаете расширенный потребительский выбор и возможность заказа как отдельных, так и полного набора веб-услуг.
Гибкость
Каждый наш заказчик должен остаться доволен. Подбираем условия сотрудничества, опираясь на пожелания и приоритеты клиента, решение разрабатываем под каждого заказчика, а наш подход к установлению стоимости услуг позволяет предложить выгодные условия для Вас.
Тщательность
Добросовестные и основательные. Анализируем варианты решения поставленной задачи, предлагаем наиболее оптимальный вариант, исходя из идеи экономии средств, времени и других ресурсов заказчика. Задачи всегда выполняем вовремя, в заранее оговоренные сроки, и даже раньше.
Услуги:
Веб-разработка
Создаем веб-продукты любой сложности:
- Лендинги
- Интернет-магазины
- Telegram-боты
- Плагины
Предоставляем услуги по бекенд- и фронтэнд-разработке.
Графический дизайн
Разрабатываем фирменный стиль компании:
- Логотипы
- Макеты сайтов
- Шаблоны для сайтов
- Макеты рекламной полиграфической продукции.
SEO-продвижение и копирайтинг
Повышаем популярность сайта в сети Интернет с использованием технологии SEO-продвижения. Этот метод является основным и самым эффективным инструментом привлечения целевых пользователей из поисковых систем.
Обслуживание
Обслуживание и развитие сайтов:
- контроль стабильности работы сайта
- Создание нового функционала
- Настройка хостинга.