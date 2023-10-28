Разработка сайтов\программ под заказ. От идеи до запуска готового проекта. Варианты сотрудничества обсуждаются на этапе постановки задачи.
Основные направления:
- Системы автоматизации делопроизводства, электронный документооборот
- Программное обеспечение как услуга (SAAS сервисы)
- Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, ERP)
- Онлайн обучение, курсы и тренинги. Тестирование и проверка знаний (LMS)
- Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA системы)
- Агрегаторы, парсеры контента, сбор информации с других сайтов
- Программы для работы с внешним оборудованием (различные датчики, контроллеры)
- Специализированные системы управления сайтом, разработанные под конкретный проект (CMS)
Рассматриваю предложения об участии в стартапах. Разработка прототипов (MVP), создание полнофункциональных систем (от идеи до внедрения рабочего продукта). Разработка кастомного программного обеспечения для решения нестандартных задач.
Языки программирования и технологии:
- PHP 7.x - JavaScript (AJAX, jQuery)
- MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MSSQL, FireBird (Interbase)
- HML5/CSS3, Bootstrap - Object Pascal (Delphi7 - 10.x)
- CMS WordPress, Joomla, Drupal, ModX
- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
- Понимание принципов MVC, OOP
- Адаптивный дизайн (мобильная верстка)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка (responsive)
- Знания GIT, SVN
Описание проектов и резюме на сайте - https://nnksdk.com/ru/
Предварительная консультация бесплатно! :)