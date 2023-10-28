Web-программист (frontend\backend)

Разработка сайтов\программ под заказ. От идеи до запуска готового проекта. Варианты сотрудничества обсуждаются на этапе постановки задачи.

Основные направления:

- Системы автоматизации делопроизводства, электронный документооборот

- Программное обеспечение как услуга (SAAS сервисы)

- Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, ERP)

- Онлайн обучение, курсы и тренинги. Тестирование и проверка знаний (LMS)

- Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA системы)

- Агрегаторы, парсеры контента, сбор информации с других сайтов

- Программы для работы с внешним оборудованием (различные датчики, контроллеры)

- Специализированные системы управления сайтом, разработанные под конкретный проект (CMS)

Рассматриваю предложения об участии в стартапах. Разработка прототипов (MVP), создание полнофункциональных систем (от идеи до внедрения рабочего продукта). Разработка кастомного программного обеспечения для решения нестандартных задач.

Языки программирования и технологии:

- PHP 7.x - JavaScript (AJAX, jQuery)

- MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MSSQL, FireBird (Interbase)

- HML5/CSS3, Bootstrap - Object Pascal (Delphi7 - 10.x)

- CMS WordPress, Joomla, Drupal, ModX

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

- Понимание принципов MVC, OOP

- Адаптивный дизайн (мобильная верстка)

- Блочная фиксированная / резиновая верстка (responsive)

- Знания GIT, SVN

Описание проектов и резюме на сайте - https://nnksdk.com/ru/

Предварительная консультация бесплатно! :)