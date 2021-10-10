ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР И ДИЗАЙНЕР ИНТЕРФЕЙСОВ.

Здравствуйте. Меня зовут Аня. Работаю с такими программами как Adobe Photoshop, Lightroom, Illustrator, Canva, SparkAr, Figma. Освоила Photoshop 10 лет назад, на фрилансе часто подрабатывала ретушером фотографа, обрабатывала свадебные фотографии, фотографии с корпоративов и иных мероприятий. Также делала рекламные баннеры, листовки, меню для различных заведений.

Год назад начала обучение по специальности "Веб-дизайн с нуля до PRO", благодаря которому закрепила имеющиеся знания.

Помимо веб-дизайна также занимаюсь созданием логотипов, отрисовкой векторных изображений.

Готова взяться за работу любой сложности.

Сделаю все качественно, в установленные сроки.