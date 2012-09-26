Последние 3 Реализованных проекта.
Клиент-серверная база данных для агентства недвижимости.
Срок разработки проекта: 3 месяца
Итоговая стоимость: 60.000 рублей
Мнение заказчика:
Много лет знаком с руководителем этой команды программистов.
Регулярно обращаюсь с заказами. Всегда остаюсь доволен сотрудничеством.
Дмитрий Трихин, Санкт-Петербург, Россия
Эвристический программный комплекс для автоматизации распознавания
лиц в потоковом видео поступающем с нескольких видеокамер.
Срок разработки проекта: 2 месяца
Итоговая стоимость: 7000$
Мнение заказчика:
Потребовалось написать программу распознавания лиц на видео.
Проект получился глубоким и серьезным. Результаты впечатляют.
Единственный недостаток в цене вопроса. Получилось дорого.
SatanClaws, Паттайя, Таиланд
Сеть покерных ботов для игры на популярном клиенте PokerStars.
Holdem NL. Низкие лимиты cash, SNG до 20$, недорогие MTT.
Фиксированные стратегии. Адаптивная стратегия. сбор статистики.
Имитация поведения.
Срок разработки проекта: 6 месяцев
Итоговая стоимость: 15000$
Мнение заказчика:
У исполнителей был опыт подобных проектов под iPoker, что критично в вопросах написания покерных ботов.
Мат ожидание почасовой игры сравнимо с ожидаемым. Всё получилось очень хорошо.
Максим, Москва, Россия