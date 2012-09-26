Последние 3 Реализованных проекта.

Клиент-серверная база данных для агентства недвижимости.

Срок разработки проекта: 3 месяца

Итоговая стоимость: 60.000 рублей

Мнение заказчика:

Много лет знаком с руководителем этой команды программистов.

Регулярно обращаюсь с заказами. Всегда остаюсь доволен сотрудничеством.

Дмитрий Трихин, Санкт-Петербург, Россия

Эвристический программный комплекс для автоматизации распознавания

лиц в потоковом видео поступающем с нескольких видеокамер.

Срок разработки проекта: 2 месяца

Итоговая стоимость: 7000$

Мнение заказчика:

Потребовалось написать программу распознавания лиц на видео.

Проект получился глубоким и серьезным. Результаты впечатляют.

Единственный недостаток в цене вопроса. Получилось дорого.

SatanClaws, Паттайя, Таиланд

Сеть покерных ботов для игры на популярном клиенте PokerStars.

Holdem NL. Низкие лимиты cash, SNG до 20$, недорогие MTT.

Фиксированные стратегии. Адаптивная стратегия. сбор статистики.

Имитация поведения.

Срок разработки проекта: 6 месяцев

Итоговая стоимость: 15000$

Мнение заказчика:

У исполнителей был опыт подобных проектов под iPoker, что критично в вопросах написания покерных ботов.

Мат ожидание почасовой игры сравнимо с ожидаемым. Всё получилось очень хорошо.

Максим, Москва, Россия