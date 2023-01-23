no-code_dev

Разработка с гарантией в договоре

Студия Digital & No-code решений «ESB»

В команде более 10 разнонаправленных специалистов и гуру своего дела!

За плечами более 10 лет управления разными проектами и создание более 50 продуктов из разных сфер.

Общее число реализованных командой проектов более 500.

Технологический стэк:

Сайты — Creatium, Webflow, Tilda

Web приложения — Directual, Bubble

Мобильные приложения — Flutterfiow, Glide, Adalo

Интеграции — Make (integromat), Collabza

База данных — Airtable

Чат боты — Botmother, Puzzlebot

Разработка СРМ, создание и интеграции через API и многое многое другое!

Внедряем и реализуем только лучшие решения!

— Работаю по договору

— Гарантии закрепленной цены и сроков

— Пост сопровождение

Skype live:.cid.d619ab1516e94c9

Discord: Герасим А.#5111

tel.: +79952262693