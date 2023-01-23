no-code_dev

Студия Digital & No-code решений «ESB»
В команде более 10 разнонаправленных специалистов и гуру своего дела!
За плечами более 10 лет управления разными проектами и создание более 50 продуктов из разных сфер.
Общее число реализованных командой проектов более 500.
Технологический стэк:
Сайты — Creatium, Webflow, Tilda
Web приложения — Directual, Bubble
Мобильные приложения — Flutterfiow, Glide, Adalo
Интеграции — Make (integromat), Collabza
База данных — Airtable
Чат боты — Botmother, Puzzlebot
Разработка СРМ, создание и интеграции через API и многое многое другое!
Внедряем и реализуем только лучшие решения!
— Работаю по договору
— Гарантии закрепленной цены и сроков
— Пост сопровождение
Skype live:.cid.d619ab1516e94c9
Discord: Герасим А.#5111
tel.: +79952262693