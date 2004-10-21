Сфера деятельности: Информационные технологии

В данный момент работаю на металлургическом предприятии филиале "Пикалёвский Глинозём"-СУАЛ в должности инженера-исследователя 1 категории. Мои обязанности:

Программирование баз данных в среде MS Access, а также программирование микроконтроллеров.

Высшее образование: Санкт-петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Дополнительное образование: Институт Иностранных Языков

Курсы английского языка

Профессиональные навыки и знания:

Windows, MS Office, Macromedia Flash, Adobe PhotoShop, Internet - опытный пользователь

Программирование Pascal, Delphi, Visual Basic, SQL - профессионал

Иностранные языки: английский технический