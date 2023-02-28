nocodenomad

No-code разработчик

Здравствуйте, меня зовут Лео. Я no-code разработчик. В основном я реализую проекты на платформах Bubble и Webflow и создаю для них UX/UI дизайн на Figma.

Я отлично подхожу для вас, если вы хотите создать веб-приложение с базой данных и сложной логикой или создать красивый сайт с изысканной анимацией. Я также могу помочь вам создать MVP, расширить свой клиентский сегмент или протестировать вашу идею, т.к. no-code - отличная возможность это сделать.

Интересно ставить себе челленджи, разрабатывать сервисы с нуля, находить пути решения технических сложностей. Стремлюсь к саморазвитию и профессиональному росту.