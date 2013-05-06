веб/графический дизайнер

Более 10-и лет опыта в сфере веб- и графического дизайна. Свободно владею программами Adobe: Phjotoshop, Illustrator, Dreamveawer, Flash, InDesign, Premiere. Отлично знаю HTML, CSS. Владею теорией и практикой построения вебсайтом, интерфейса пользователя, юзабилити. Хорошо знаю и понимаю теорию интернета, принцыпы продвижения сайтов. Немного разбираюсь в PHP, Javascript, MySQL. Хорошо развиты чувства цвета, формы, гармонии. Закончил Эстионскю Академию Художеств по специальности Графический Дизайн.