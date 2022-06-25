nodar_morchadze

Медицина! Транскрибация любых медицинских (также и общих), как английских, так и русских аудио/видео файлов в текст Word, быстро, качественно и ответс

Здравствуйте. Я, Нодар Морчадзе, живу в Грузии, в Тбилиси. Врач. Хорошо владею транскрибацией любых медицинских, как английских, так и русских аудио/видео файлов, в текстовый документ Word. Предлагаю заказчикам мою работу по транскрибации за умеренную плату. Работу выполняю быстро,

качественно и ответственно! Клиенты будут довольны моей работой. Спасибо

за внимание. С уважением, Нодар Морчадзе.