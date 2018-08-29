nodeads

Александ Осепян nodeads

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется доработать существующий кросcплатформенный проект на Qt

    Требуется доработать существующий кросcплатформенный (Windows, Mac) проект на Qt. Перед реальными доработками необходимо выполнить тестовое задание, которое при успешном выполнении оплачивается отдельно.  ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ1) сделать сборку десктопной версии Telegram из репозитория https://github.com/telegramdesktop/tdesktop Реализовать: 2) для окна чата (диалог, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработчик интернет магазина.

    Требования: Нам нужен человек для создания интернет магазина, под наш товар. Примеры, структуру и дизайн мы покажем. На какой платформе разрабатывается магазин, обговаривается.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Front-End Developer

    Ищем Front-end разработчика, для разработки небольшого сайта, с поддержкой мультиязычности.  Требование: Знание html, css, js.Быстро и качественное создание сайтов.

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад