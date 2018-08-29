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Требования: Нам нужен человек для создания интернет магазина, под наш товар. Примеры, структуру и дизайн мы покажем. На какой платформе разрабатывается магазин, обговаривается.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт7 лет назад
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Ищем Front-end разработчика, для разработки небольшого сайта, с поддержкой мультиязычности. Требование: Знание html, css, js.Быстро и качественное создание сайтов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад