Дизайн ЛОГОТИПОВ, иллюстрации, визитки

Приветствую вас на своей странице!

Меня зовут Михаил.

Предлагаю услуги:

-иллюстрации

-логотипы

-визитки

и т. д.

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НОВОСТИ: Если вы планируете работать со мной, обращайтесь для определения сроков выполнения вашего заказа.

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Ниже можно ознакомиться с некоторыми нюансами работы со мной:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Я на связи ежедневно с 10:00 до 19:00 по мск.

Рабочие дни: пн — пт. Выходной день: суббота, воскресенье.

Связаться со мной можно через ICQ, почту. Пожалуйста, сразу озвучивайте тему — это сэкономит ваше и мое время.

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СХЕМА РАБОТЫ:

1. Ознакомление с проектом. Заполнение брифа (бриф заказчику высылается).

2. Соглашение цены и сроков.

3. Предоплата 30-50% в зависимости от стоимости заказа. Я принимаю оплату только через Webmoney. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Для Заказчиков с нулевым рейтингом и отсутствием отзывов предоплата составляет 80%.

5. В оговоренный срок я высылаю лого, выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если вариант не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30–50% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.

6. Корректировка выбранного лого, утверждение. Буду признательна, если это займет у вас не более 3х рабочих дней.

7. Доплата, оставшихся 50-70% от стоимости заказа.

8. Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками).

9. Обязательный отзыв о сотрудничестве. «Правила публикации предложений работы» пункты 5.1., 6.1.—6.3.

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Уважаемый Заказчик, если вам нравятся мои работы, подходит стиль исполнения и условия сотрудничества — обращайтесь!

Хорошего настроения!

С уважением, Михаил.