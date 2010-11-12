Очень качественный рерайт и копирайт текстов.
Мой девиз - Качественное выполнение работы в срок - залог успеха.
За работу беру символические сумы. Перед выполнением подробное обсуждения выполняемой работы и конечно же выполнения всех пожеланий и прихотей заказчика!
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Занимаюсь постингом новостей, написанием обзоров к разным новостям (игры, фильмы, клипы и т.д.)
Написание уникальных текстов для ваших сайтов с тщательным подбором ключевых слов(СЕО)
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Еще разок перечень всех моих услуг сразу:
- Очень качественный рерайт и копирайт текстов
- постинг новостей
- посты на форумы
- написание комментариев
- написание уникальных текстов для сайта, тщательный подбор ключевых слов с учетом семантического ядра сайта (СЕО тексты)
- написание статьи - описания для сайта с подбором ключевых слов
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Опыт работы в данной сфере деятельности больше 2х лет.