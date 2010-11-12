Очень качественный рерайт и копирайт текстов.

Мой девиз - Качественное выполнение работы в срок - залог успеха.

За работу беру символические сумы. Перед выполнением подробное обсуждения выполняемой работы и конечно же выполнения всех пожеланий и прихотей заказчика!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Занимаюсь постингом новостей, написанием обзоров к разным новостям (игры, фильмы, клипы и т.д.)

Написание уникальных текстов для ваших сайтов с тщательным подбором ключевых слов(СЕО)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Еще разок перечень всех моих услуг сразу:

- Очень качественный рерайт и копирайт текстов

- постинг новостей

- посты на форумы

- написание комментариев

- написание уникальных текстов для сайта, тщательный подбор ключевых слов с учетом семантического ядра сайта (СЕО тексты)

- написание статьи - описания для сайта с подбором ключевых слов

-----------------------------------------------------------------------------------------

Опыт работы в данной сфере деятельности больше 2х лет.